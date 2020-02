Dopo il ko in semifinale a Montpellier contro Pospisil, David Goffin stecca anche sul cemento di Marsiglia. Il tennista belga, numero 10 del ranking mondiale maschile e terza testa di serie del torneo francese, è stato sconfitto in 1 ora e 34 minuti di gioco da Egor Gerasimov. Il tennista bielorusso si è imposto in due set conclusi con il punteggio di 4-6 / 6-7 (5-7).

Valuta questo articolo