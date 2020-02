L’ATP Indian Wells è alle porte, tra 10 giorni si apriranno i battenti sul primo Master 1000 della stagione tennistica. Spasmodica l’attesa per quanto concerne i nostri colori, con diversi tennisti che si apprestano a sbarcare negli USA con elevate aspettative. Stiamo parlando ovviamente di Fognini, del rientrante Berrettini pronto a tornare in campo proprio ad Indian Wells, ma anche del giovane fenomeno del quale tutti parlano in giro per il mondo: Jannik Sinner.

Quest’ultimo potrebbe però rischiare di dover giocare le qualificazioni ad Indian Wells, a causa della sua classifica infatti potrebbe non rientrare nella entry list del torneo, anche se ancora è un po’ presto per definire il tutto con esattezza. Attualmente, dati già per certi i forfait di Tsonga, Federer, Dolgopolov ed Anderson, il nostro Sinner sarebbe fuori dal tabellone per 3 posizioni, con Tommy Paul ed il cileno Jarry a precederlo. Un’inezia dunque, una situazione che potrebbe cambiare a seguito di nuovi forfait nei prossimi giorni. Qualora tutto dovesse rimanere fermo, Sinner sarà costretto a giocare le qualificazioni, eventualità che Jannik spera di scongiurare. Di seguito l’attuale situazione per l’ingresso in tabellone

Main Draw

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Djokovic, Novak (SRB)

3 Federer, Roger (SUI)

4 Medvedev, Daniil (RUS)

5 Thiem, Dominic (AUT)

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

7 Zverev, Alexander (GER)

8 Berrettini, Matteo (ITA)

9 Bautista Agut, Roberto (ESP)

10 Monfils, Gael (FRA)

11 Goffin, David (BEL)

12 Fognini, Fabio (ITA)

13 Shapovalov, Denis (CAN)

14 Schwartzman, Diego (ARG)

14 Anderson, Kevin (RSA) PR

15 Wawrinka, Stan (SUI)

16 Rublev, Andrey (RUS)

17 Khachanov, Karen (RUS)

18 Nishikori, Kei (JPN)

19 Isner, John (USA)

20 Dimitrov, Grigor (BUL)

21 Paire, Benoit (FRA)

22 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

23 de Minaur, Alex (AUS)

24 Pouille, Lucas (FRA)

25 Pella, Guido (ARG)

26 Kyrgios, Nick (AUS)

27 Lajovic, Dusan (SRB)

28 Coric, Borna (CRO)

29 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

30 Carreno Busta, Pablo (ESP)

31 Hurkacz, Hubert (POL)

32 Evans, Daniel (GBR)

33 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

34 Fritz, Taylor (USA)

35 Raonic, Milos (CAN)

36 Garin, Cristian (CHI)

37 Struff, Jan-Lennard (GER)

38 Opelka, Reilly (USA)

39 Cilic, Marin (CRO)

40 Djere, Laslo (SRB)

41 Krajinovic, Filip (SRB)

42 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

43 Humbert, Ugo (FRA)

44 Mannarino, Adrian (FRA)

45 Querrey, Sam (USA)

46 Cuevas, Pablo (URU)

47 Millman, John (AUS)

48 Ruud, Casper (NOR)

49 Albot, Radu (MDA)

50 Tiafoe, Frances (USA)

51 Verdasco, Fernando (ESP)

52 Londero, Juan Ignacio (ARG)

53 Sonego, Lorenzo (ITA)

54 Kecmanovic, Miomir (SRB)

55 Bedene, Aljaz (SLO)

56 Bublik, Alexander (KAZ)

57 Lopez, Feliciano (ESP)

58 Chardy, Jeremy (FRA)

59 Sousa, Joao (POR)

60 Gasquet, Richard (FRA)

61 Simon, Gilles (FRA)

62 Norrie, Cameron (GBR)

63 Andujar, Pablo (ESP)

64 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

65 Edmund, Kyle (GBR)

66 Thompson, Jordan (AUS)

66 Dolgopolov, Alexandr (UKR) PR

67 Fucsovics, Marton (HUN)

68 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

69 Berankis, Ricardas (LTU)

70 Moutet, Corentin (FRA)

71 Nishioka, Yoshihito (JPN)

71 Lu, Yen-Hsun (TPE) PR

72 Harris, Lloyd (RSA)

73 Dellien, Hugo (BOL)

73 Pospisil, Vasek (CAN) PR

74 Travaglia, Stefano (ITA)

75 Johnson, Steve (USA)

Alternates

76 Delbonis, Federico (ARG)

77 Cecchinato, Marco (ITA)

78 Ymer, Mikael (SWE)

79 Kohlschreiber, Philipp (GER)

80 Paul, Tommy (USA)

81 Jarry, Nicolas (CHI)

82 Sinner, Jannik (ITA)

83 Carballes Baena, Roberto (ESP)

83 McDonald, Mackenzie (USA) PR

84 Barrere, Gregoire (FRA)

85 Seppi, Andreas (ITA)

86 Monteiro, Thiago (BRA)

87 Kwon, Soonwoo (KOR)

88 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

89 Koepfer, Dominik (GER)

90 Munar, Jaume (ESP)

91 Sugita, Yuichi (JPN)

92 Dzumhur, Damir (BIH)

93 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

94 Duckworth, James (AUS)

