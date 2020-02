ATP Dubai, Stefanos Tsitsipas ha staccato il pass per le semifinali del torneo. Il tennista greco si è trovato oggi di fronte il gigante tedesco Struff, in un quarto di finale davvero molto bello e combattuto. Tsitsipas ha avuto non poche difficoltà a portare a casa il match, sopratutto dopo aver perso il primo set, terminato col punteggio di 6-4 in favore di Struff.

Da quel momento in poi però il buon Stefanos si è rimboccato le maniche, ricucendo la partita pian piano e portando a casa secondo e terzo set col punteggio di 6-4 6-4. Il break nel terzo set è arrivato proprio sul finire del match, col punteggio in perfetta perità sul 4-4. Adesso Tsitsipas se la vedrà con la sorpresa Evens, l’uomo che ha estromesso Fognini dal torneo, con lo scopo di conquistare la finalissima in quel di Dubai, dove potrebbe trovare Novak Djokovic.

