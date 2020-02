ATP Dubai, Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 2 del torneo) ha vinto il match di secondo turno che lo vedeva oggi di fronte al russo naturalizzato kazako Bublik, tennista in ottima forma dopo l’exploit di Marsiglia. Il tennista greco ha vinto 7-6 6-4 al termine di un match molto combattuto, come dimostrato ampiamente anche dal punteggio, ed ora attende di conoscere il proprio avversario in quel di Dubai. Scaturirà dalla sfida tra Basilashvili e Struff, con il tedesco che sul cemento parte come logico favorito.

Valuta questo articolo