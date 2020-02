Stefanos Tsitsipas avanza al secondo turno del torneo ATP di Dubai, il tennista greco non lascia scampo a Carreno-Busta, superandolo in due set. Prima frazione complicata per il numero 2 del seeding, che riesce ad avere la meglio solo tie-break, prima di chiudere l’incontro nel secondo set con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno Tsitsipas se la vedrà con Bublik, che ha sconfitto Hurkacz in due set.

