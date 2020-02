E’ Novak Djokovic il vincitore del torneo ATP di Dubai. Il tennista serbo numero 1 al mondo non perdona: Djokovic ha piegato in due set il rivale greco Tsitsipas, numero 6 del ranking ATP, aggiudicandosi il trofeo finale. Al serbo è bastata un’ora e 19 minuti per trionfare col punteggio di 6-3, 6-4.

