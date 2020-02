Tutto facile per Novak Djokovic impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Dubai. Il tennista serbo, re del circuito mondiale maschile, ha avuto bisogno di soli 61 minuti di gioco per battere Philipp Kohlschreiber (numero 80 ATP). Novak Djokovic si è imposto sul cemento arabo in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-1.

