Gael Monfils stacca il pass per le semifinali del torneo ATP di Dubai. Il tennista francese ha trionfato oggi senza difficoltà nel match valido per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi, battendo Gasquet in due set. Il match è terminato dopo un’ora e 14 minuti di gioco con un doppio 6-3. Monfils affronterà adesso Djokovic per un posto nella finalissima.

