Fabio Fognini è tornato in campo dopo aver dato forfait nelle ultime settimane in alcuni tornei in giro per il mondo. Lo ha fatto in quel di Dubai, dove al primo turno ha subito avuto un avversario molto ostico come l’inglese Evans. Fabio è giunto a Dubai senza grandi aspettative, come rivelato dallo stesso tennista in conferenza stampa, ma pronto a lavorare per riacquisire una buona condizione in vista della Coppa Davis e di Indian Wells.

Quello odierno è stato un incontro molto combattuto, come dimostra anche il punteggio. Dopo un primo set ben giocato e vinto col punteggio di 6-3, Fognini ha subito il ritorno di Evans, capace di portare l’incontro al terzo set dopo aver vinto il secondo per 6-4. Il giusto epilogo del match è stato dunque un terzo set molto combattuto e ‘nervoso’ con diversi errori da una parte e dall’altra a condizionare la partita. Ebbene, Fabio ha lottato sino all’ultimo, annullando cinque match point sul 6-5 per il suo avversario. La sesta occasione è stata però quella giusta per Evans, il quale vince per 7-5 il terzo set ed approda al secondo turno del torneo. Per Fognini adesso, testa alla Coppa Davis.

