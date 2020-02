ATP Dubai, Djokovic-Tsitsipas sarà la finale di un torneo che ha regalato agli spettatori spettacolo ed emozioni. I due tennisti favoriti sono giunti sino all’atto finale, come da pronostico insomma. Adesso ci attende una finale molto interessante, dove il pronostico non è del tutto scontato.

Nole è il chiaro favorito dell’incontro, ma andando a valutare i precedenti tra i due, possiamo notare come siano in perfetta parità: 2-2 nelle sfide sinora giocate. Un duello non certo decennale, data la giovane età di Tsitsipas, con il greco che però sta tenendo botta negli scontri diretti, cosa non banale contro Djokovic. Dunque tavola apparecchiata per un grande match, alle 16 a Dubai sarà spettacolo.

