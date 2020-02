La finale del torneo ATP di Dubai sarà tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, il serbo raggiunte il greco all’ultimo atto del torneo, superando in tre set il francese Monfils.

Un match complicato per il numero uno al mondo, che perde la prima frazione per poi imporsi nelle restanti due con il risultato di 2-6, 7-6, 6-1 in due ore e mezza di partita. Tante le energie spese da Nole, che dovrà recuperare in fretta la forma migliore per provare a battere un temibile Tsitsipas.

Valuta questo articolo