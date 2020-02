“Spero che quest’anno il sorteggio sia benevolo con me. Di solito gioco sempre con teste di serie qui, ho giocato con Roger, ho giocato con Djokovic...”. Le ultime parole famose di Malek Jaziri. Il tunisino ha parlato così poco prima del sorteggio del torneo ATP di Dubai, sorteggio che si è svolto tra l’ilarità dei presenti, dato che Jaziri ha beccato proprio Novak Djokovic al primo turno del torneo iniziato oggi. Un caso davvero clamoroso, dato che nelle ultime edizioni Jaziri non è stato fortunatissimo nel sorteggio in quel di Dubai. Anche in questa annata non è andata benissimo, nuovamente Djokovic sul suo cammino, con la speranza di poter dare fastidio al numero 1 al mondo, fresco dopo gli scorsi giorni di stop. Ecco il video dell’esilarante momento durante il sorteggio, con Khachanov incredulo…

This is priceless 😂 Malek Jaziri’s reaction to being drawn against No. 1 seed @DjokerNole at the @DDFTennis… pic.twitter.com/oMXcMTgJ0D — ATP Tour (@atptour) February 22, 2020

