L’ATP 250 di Delray Beach perde il suo protagonista principale. Nick Kyrgios, testa di serie del torneo americano, non farà parte del main draw a causa di un infortunio. Il tennsita ha dato forfait per un problema al polso che gli impedisce di giocare al meglio delle sue possibilità. Al suo posto giocherà Daniel Elahi Galan. Kyrgios resta in dubbio anche per il torneo di Acapulco.

