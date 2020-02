ATP Delray Beach, il trofeo è andato al padrone di casa Opelka, uno dei tennisti più temibili quando si parla di cemento. Il gigante americano con il suo servizio potente ha fatto fuori la concorrenza, nonostante nella giornata di ieri abbia dovuto affrontare un doppio turno davvero complesso nella gestione.

Sì perchè nella mattinata americana Opelka ha sconfitto un avversario d’alto livello come Raonic, una battaglia terminata 6-3 al terzo set. Dopo poche ore è poi stato costretto a tornare in campo per la finalissima del torneo, contro Nishioka. Anche in questo caso, terzo set per Opelka, che ha vinto 6-2 al terzo ed ha portato a casa il torneo. Probabilmente ora servirà un po’ di riposo al talento americano…

