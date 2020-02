Andreas Seppi costretto a fermarsi ai box. Il tennista azzurro, protagonista di una strepitosa cavalcata nel main draw dell’ATP di New York, conclusasi con la sconfitta in finale contro Edmund, non prenderà parte al torneo di Delray Beach. Seppi ha lamentato un problema alla coscia che gli impedirà di giocare: il suo posto è stato preso da Istomin che esordirà contro Raonic. Seppi tornerà in campo ad aprile dopo che a marzo si sottoporrà ad un’infiltrazione all’anca.

