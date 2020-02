Se Sinner nella prossima settimana sarà impegnato nel torneo di Montpellier, altri azzurri hanno scelto una strada diversa, partendo da Cordoba in questo mese di febbraio. In tabellone ci sarà infatti Cecchinato, impegnato contro la testa di serie numero 8 Londero al primo turno, Mager che beccherà un qualificato e Sonego che trova l’ungherese Balazs all’esordio nel torneo. La testa di serie numero 1, favorito per la vittoria finale, è l’argentino Schwartzman.

