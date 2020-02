ATP Cordoba, l’argentino Pella ha perso di fronte al pubblico di casa contro il francese Moutet. Un incontro combattuto, vinto dal francese 6-3 al terzo al termine di una battaglia tennistica ad alta tensione. Proprio Pella nel post partita ha criticato aspramente il collega, reo di non aver avuto il giusto atteggiamento in campo, sopratutto verso i tifosi:

“È stato maleducato. Non solo con me, ma anche con il pubblico. Può essere un bravo tennista, ma questo è quello che è. Urlava anche quando sbagliavo delle palle facili. Io non vedo così lo sport e la vita”. Dunque strascico polemico dell’incontro Pella-Moutet, il tennista di casa ci è andato giù pesante.

Valuta questo articolo