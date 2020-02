Se Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno del torneo ATP di Cordoba, Gianluca Mager sorride in Argentina. Il tennista italiano numero 133 al mondo ha trionfato in tre set contro l’argentino Ficovich, aggiudicandosi il match in un’ora e 35 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 6-3, 2-6, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo argentino.

Valuta questo articolo