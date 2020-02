Marco Cecchinato avrà l’arduo compito di difendere il titolo nel torneo di Buenos Aires che inizierà domani in terra argentina. Il tennista italiano non sarà il solo azzurro in tabellone, dato che Lorenzo Sonego è stato sorteggiato contro Cuevas per il primo turno di Buenos Aires. Sulla strada di Cecchinato invece c’è Carballes Baena, ma l’uomo da battere del torneo è senza dubbi Schwartzman, testa di serie numero 1. Di seguito il tabellone del torneo.

(1) Schwartzman vs bye

Delbonis vs Dellien

Sonego vs Cuevas

(WC) Mayer vs (7) Ramos-Vinolas

(4) Coric vs bye

Munar vs Monteiro

Moutet vs (Q)

(WC) Acosta vs (5) Garin

(8) Ruud vs Andujar

Cecchinato vs Carballes Baena

Verdasco vs (Q)

Bye vs (3) Lajovic

(6) Djere vs (WC) Cerundolo

(Q) vs Londero

(SE) Martin vs (Q)

Bye vs (2) Pella