Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP di Buenos Aires. Il tennista italiano, numero 73 al mondo, ha ceduto al rivale spagnolo Carballes Baena nel torneo in corso sui campi in terra della città argentina. L’azzurro è stato eliminato al primo turno in due set, dopo un’ora e 41 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6.

