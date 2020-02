Alexander Zverev supera senza troppi intoppi il primo turno del torneo ATP di Acapulco. Il tennista tedesco numero 7 al mondo ha avuto la meglio, nella notte italiana, sul rivale Jung, battuto in due set. Dopo un primo set combattuto, nel quale Jung ha messo in difficoltà Zverev, il tedesco ha reagito in maniera eccellente, asfaltando il suo rivale nel secondo set e portandosi a casa la vittoria per 7-6, 6-1 dopo un’ora e 12 minuti di gioco. Zverev vola dunque agli ottavi di finale dove farà i conti con Paul.

