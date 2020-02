ATP Acapulco, domani il via del torneo messicano. In tabellone non ci sono italiani, dopo il ben noto forfait di Matteo Berrettini, costretto a curare un fastidio agli addominali che non sembra dargli tregua. Sarà un torneo di primissimo livello, con Nadal e Zverev prime due teste di serie, ma sul cemento c’è da stare attenti ad outsider quali Opelka, Wawrinka, Kyrgios, Isner o Auger-Aliassime. Insomma, un gran bel torneo, di seguito il tabellone completo.

(1) Nadal vs Andujar

de Minaur vs Kecmanovic

Opelka vs Kwon

Johnson vs Lajovic

Wawrinka vs Tiafoe

Albot vs Martinez

Norrie vs Mannarino

Q vs Dimitrov

Kyrgios vs Humbert

Fritz vs Millman

Edmund vs Lopez

Q vs Auger-Aliassime

Isner vs M.Zverev

Q vs Villasenor

Q vs McDonald

(2) A.Zverev vs Thompson

