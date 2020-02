ATP Acapulco, Rafa Nadal ha vinto per 6-2 7-5 contro Kecmanovic, superando dunque il turno del torneo in maniera convincente, nonostante un secondo set combattuto. Il tennista spagnolo ha fatto parlar di sé anche per una giocata “alla Nadal”, che ha lasciato l’avversario davvero a bocca aperta.

Kecmanovic ha dapprima servito da destra ad uscire aprendosi il campo e seguendo il servizio a rete. Successivamente ha giocato lo smash dal lato opposto, iniziando già ad esultare per il punto vinto, ma mai dire mai con Nadal. Rafa ha preso anche lo smash, giocando un passante davvero clamoroso. Di seguito il video di quella che è senza dubbio la giocata della notte.

