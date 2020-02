ATP Acapulco, incontri importanti quest’oggi, anche per i colori azzurri per quanto concerne il torneo femminile. Oggi sarà il giorno di alcuni importanti esordi, come quello di Rafa Nadal e Zverev, il quale avrebbe dovuto giocare già ieri sera. In campo per i nostri colori Paolini-Boulter ed Errani-Sorribes Tormo, elevato interesse anche per l’esordio di Kyrgios contro il francese Humbert, il buon Nick può sempre regalare spunti e colpi ad effetto. Di seguito il programma completo.

