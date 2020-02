Rafa Nadal stacca senza problemi il pass per la semifinale del torneo ATP di Acapulco, lo spagnolo infatti non lascia scampo al coreano Kwon, asfaltandolo in due set. Il numero 1 del seeding impiega un’ora e mezza per sbarazzarsi del proprio avversario, superandolo con il risultato di 6-2, 6-1 che gli vale il passaggio del turno. Nel penultimo atto del torneo Nadal se la vedrà con Dimitrov, che ha steso in due set lo svizzero Wawrinka.

