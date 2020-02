ATP Acapulco, Rafa Nadal e Taylor Fritz si giocheranno il titolo 2020, succedendo nell’albo d’oro a Kyrgios. Nella notte si sono infatti giocate le due semifinali, con Nadal che ha passeggiato contro Dimitrov, impotente di fronte allo strapotere de maiorchino. Rafa ha conquistato l’accesso alla finale con un netto 6-2 6-3, mentre ha dovuto lottare decisamente di più il suo prossimo avversario Fritz.

Il derby contro Isner è stata una vera e propria battaglia, vinta da Fritz per 6-3 al terzo set dopo che aveva perso nettamente la prima partita per 6-2. Dunque definito il novero dei finalisti, in un torneo che ha riservato qualche sorpresa, ma anche una grande certezza che si chiama Rafa Nadal.

