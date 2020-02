Quattro giorni dopo gli Assoluti di Ancona, di nuovo in azione Gianmarco Tamberi. Il campione europeo indoor di salto in alto sarà in gara al meeting di Belgrado, giovedì 27 febbraio, per il secondo e ultimo appuntamento della sua breve stagione in sala. Confermato l’impegno nella capitale serba dove l’obiettivo è di aggiungere centimetri rispetto all’esordio di domenica alla rassegna tricolore in cui si è piazzato al secondo posto con 2,20, stessa misura di Marco Fassinotti che però ha vinto il titolo italiano per il minor numero di errori. Il 27enne marchigiano delle Fiamme Gialle cerca risposte sulla propria condizione di forma in questo momento ed è arrivato ieri a Belgrado insieme all’altro azzurro che affronterà questa gara, Silvano Chesani. Anche il poliziotto trentino punta a crescere: terzo ad Ancona con 2,16 mentre quest’anno ha saltato 2,20 nella gara di debutto a Banska Bystrica. Il via alle ore 18.15 per una sfida che tra gli avversari vede iscritto il bulgaro Tihomir Ivanov, finalista alle Olimpiadi di Rio, che di recente ha superato la quota di 2,25.

