Sono atterrati a Minsk, in Bielorussia, i 27 azzurrini che domani e mercoledì prenderanno parte al Match internazionale under 20 indoor insieme ad altri undici team nazionali.

Il programma della prima giornata prevede le finali maschili e femminili dei 1500 metri (Andrea Sambruna, Livia Caldarini), del triplo (Gabriele Tosti, Veronica Zanon), dell’asta (Ivan De Angelis, Monica Aldrighetti) e dei 5000 di marcia (Davide Finocchietti, Sara Buglisi), e poi le batterie dei 60 (convocati Federico Guglielmi, Federico Manini, Chiara Gherardi e Dalia Kaddari), dei 400 (Francesco Domenico Rossi, Angelica Ghergo) e dei 60 ostacoli (Franck Brice Koua, Veronica Besana), oltre alle cinque prove del pentathlon con Sara Chiaratti e Marta Giaele Giovannini, e le prime quattro dell’eptathlon con Alessandro Arrius.

È il primo appuntamento internazionale del 2020 per gli junior azzurri guidati dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi, in preparazione dell’evento clou dell’anno: i Mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya, dal 7 al 12 luglio. Oltre all’Italia e ai padroni di casa della Bielorussia, hanno aderito Azerbaigian, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Turchia e Ucraina.

