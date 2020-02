Serata storica per l’atletica mondiale a Torun, in Polonia. Lo svedese Armand Duplantis si arrampica al record del mondo del salto con l’asta, alla misura di 6,17, un centimetro in più del limite che era stato fissato a 6,16 nel 2014 dal francese Renaud Lavillenie. Una prestazione che sembrava sempre più alla portata del 20enne vicecampione del mondo, che martedì a Dusseldorf aveva sfiorato la misura. Duplantis, allenato dal papà ex astista Greg, ha superato 6,17 al secondo tentativo dopo aver compiuto un percorso senza errori fino a 6,01. Fenomeno fin dalla giovanissima età, “Mondo” ha già collezionato un palmares invidiabile, nel quale brilla, oltre all’argento iridato di Doha, anche l’oro europeo di Berlino 2018, e tanti titoli giovanili tra cui quello degli Europei under 20 disputati in Italia, a Grosseto, nel 2017. Il legame speciale con il nostro Paese non si limita a questo felice ricordo: prima dei Mondiali di Doha, infatti, Duplantis ha svolto un periodo di allenamento a Castelporziano (Ostia) con la Nazionale svedese.



Il n’a que 20 ans et saute déjà à 6,17 ! Record du monde du saut à la perche pour le Suédois Armand #Duplantis, qui parvient à battre le record détenu par Renaud Lavillenie depuis 2014 lors d’un meeting en Pologne 🥇 pic.twitter.com/Z61Z0WcOqz — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) February 8, 2020

