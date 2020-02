Una serata magica, seguita da una notte indimenticabile. L’Atalanta strapazza il Valencia il San Siro e mette una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di Champions League, un traguardo impensabile solo qualche mese fa.

Un 4-1 roboante che fa felice Gasperini ma lo spinge a tenere i piedi per terra, in vista di una gara di ritorno complicata: “siamo ovviamente soddisfatti da un lato, molto. Un risultato così l’avremmo sottoscritto. Il rammarico? Il gol subito e le occasioni concesse sul 4-0. Deve essere per noi motivo di grande attenzione: in Spagna certi errori non possiamo commetterli. Ci vuole più precisione, abbiamo commesso molti errori simili in difesa. Ma va bene comunque così: se vogliamo andare ai quarti, dobbiamo dare una dimostrazione di tecnica e precisione, andando a giocare bene in un campo difficile come quello di Valencia. Ce la giochiamo fino in fondo”.

Gasperini ha poi proseguito: “questa partita poteva finire con più gol per noi e per loro. I nostri ce li siamo creati, i loro li avremmo un po’ regalati. Ma vediamo come possiamo migliorare, c’è davvero voglia di fare una grande prestazione anche al ritorno. Non ci rilasseremo, ma è chiaro che tre gol di vantaggio sono un bel bottino, lo avremmo sottoscritto. Io vorrei che anche in Spagna provassimo a segnare, senza stare sempre a soffrire. Dobbiamo evitare questo. Ma sia chiaro, non è che non esulto: abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Preferirei esultare di più fra 15 giorni“.

