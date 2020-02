Vittoria pesantissima per l’Atalanta che, davanti al proprio pubblico, stende la Roma e consolida il quarto posto in classifica che vale la Champions.

I nerazzurri non si scompongono dopo il gol del vantaggio di Dzeko, ribaltando il risultato nella ripresa con le reti di Palomino e Pasalic, che regalano tre punti preziosissimi a Gasperini, raggiante ai microfoni di Sky Sport: “questa è una vittoria importante, anche se mancano ancora 14 partite. Sappiamo che possiamo tornare in Champions League e molto della qualificazione dipende da noi. La squadra ha giocato un ottimo secondo tempo. Anche nel primo non avevamo fatto male, ma nella ripresa abbiamo sbagliato meno tecnicamente e i risultati si sono visti. Zapata? Alterna momenti buoni ad altri di difficoltà, ma è normale dopo tre mesi di inattività“. Sul suo possibile addio, Gasperini ha rivelato: “a Bergamo sto davvero bene, mi vedrei da un’altra parte solo se ci fosse la possibilità di giocarmi lo scudetto“.

