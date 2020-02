Davvero sorprendente quanto successo ieri sera allo stadio Del Duca, nel finale del match tra Ascoli e Juve Stabia. Padroni di casa avanti 2-1 sugli ospiti, ultimo minuto di recupero e punizione dall’out sinistro per gli ospiti. In area si catapulta anche il portiere, situazione che spesso accade quando una squadra deve giocarsi il tutto per tutto e vuole sfruttare la superiorità numerica in area.

La palla scodellata in area arriva proprio sulla testa di Provedel, che anticipa il proprio collega bianconero e fa 2-2 al 96′. Un epilogo clamoroso e sorprendente, che ricorda quello di Brignoli, riuscito a segnare nel recupero di un Benevento-Milan in Serie A. Ecco il video del gol di Provedel:

Valuta questo articolo