Festa biancoceleste all’Olimpico: la Lazio hanno mandato al tappeto l’Inter 2-1 superando i nerazzurri in classifica e avvicinandosi sempre più alla Juventus, adesso lontana di un solo punto. Una gioia pazzesca per tutti i tifosi laziali, tra i quali c’è anche Anna Falchi. L’attrice non ha saltato il suo tradizionale appuntamento con i social dopo la vittoria della sua Lazio, postando uno scatto hot, dal suo letto. Anna Falchi, nella foto postata ieri sera, indossava solo un completino intimo bianco, accompagnata sul letto dalla sciarpa della Lazio: “non voglio smettere di sognare…“, ha scritto a corredo dello scatto.

Valuta questo articolo