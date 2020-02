Tutto lasciava presagire che Fernando Alonso avrebbe saltato la 500 Miglia di Indianapolis del 2020, invece lo spagnolo potrebbe essere al via della gara in programma sull’iconica Brickyard.

A rivelarlo è lo stesso driver di Oviedo in una sessione di domanda e risposta su Instagram con i propri followers, riusciti a carpire informazioni importanti sui programmi dello spagnolo: “Indianapolis quest’anno? Certo. L’ho detto. Sapete che è la sfida più grande che ho in questo anno ‘tranquillo’ e con meno gare del 2020. La Formula 1? Non lo so ancora se tornerò, è la cosa che più mi chiedete. Vedrò in estate. In F1 non ho molte sfide, l’ho già conquistata. Se torno sarà per divertimento, non per un particolare bisogno”.

Valuta questo articolo