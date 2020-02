La Rising Stars Challenge perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Nella partita in cui i giovani talenti NBA possono mettere in mostra il proprio talento, divisi fra USA e Resto del Mondo, Tyler Herro non potrà dar sfoggio delle proprie abilità. Il giovane rookie dei Miami Heat ha dato forfait per un problema alla caviglia e sarà sostituito da Collin Sexton dei Cleveland Cavaliers.

