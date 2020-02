L’All-Star Game NBA di Chicago si avvicina ed è tempo di conferme. Nelle ultime ore sono stati definiti i roster per la Rising Stars Challenge, la sfida dei giovani talenti NBA che si sfideranno per determinare quale squadra, fra il team statunitense e quello del resto del mondo, ha i talenti migliori. Di seguito le composizioni del Team USA e del Team World per l’edizione dell’All-Star Game 2020.

Roster Rising Stars Challenge 2020 – Team USA

Miles Bridges (Charlotte Hornets)

Wendell Carter Jr. (Chicago Bulls)

Devonte’ Graham (Charlotte Hornets)

Tyler Herro (Miami Heat)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Kendrick Nunn (Miami Heat)

Eric Paschall (Golden State Warriors)

P.J. Washington (Charlotte Hornets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Roster Rising Stars Challenge 2020 – Team World

Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans)

Deandre Ayton (Phoenix Suns)

RJ Barrett (New York Knicks)

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Rui Hachimura (Washington Wizards)

Svi Mykhailiuk (Detroit Pistons)

Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)

Moritz Wagner (Washington Wizards)

