L’All-Star Game NBA si avvicina e i ranghi dello Slam Dunk Contest sono finalmente completi. Dopo l’ok di Dwight Howard, Derrick Jones Jr. e Aaron Gordon, il quarto partecipante a dare la propria conferma è stato Pat Connaughton. Il cestista dei Milwaukee Bucks ha spiegato di voler smentire lo stereotipo che i bianchi non sappiano schiacciare: “mi piacciono gli stereotipi, perché posso dimostrare che sono falsi. In quest’epoca, il politicamente corretto e gli stereotipi sono una verità nascosta. Le persone non ne vogliono parlare, non sono sempre veri, ma tutti in fondo sanno che è così. Far parte di un gruppo di persone che può smascherare il detto ‘White man can’t jump’ è molto eccitante“.

