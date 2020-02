L’infortunio non è grave, ma forzare non ha senso. Damian Lillard non prenderà parte all’All-Star Game NBA 2020. La stella dei Portland Trail Blazers, fermato da un problema all’inguine, sarà presente in quel di Chicago solo nelle vesti di spettatore. Il suo posto nel 3 Point Contest e nel Team LeBron verrà preso dal giovane talento dei Phoenix Suns Devin Booker, indicato dallo stesso Lillard come possibile sostituto nelle ultime ore.

