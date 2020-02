La Gara delle schiacciate dell’All-Star Game 2020 si è portata dietro una consistente polemica in merito al vincitore. Derrick Jones Jr. ha trionfato con un 48 nell’ultima schiacciata, eseguita dalla linea del tiro libero, totalizzando un punto in più del 47 dato ad Aaron Gordon che ha saltato sulla testa di Tacko Fall. Già beffato 4 anni fa, Aaron Gordon si è visto sfuggire nuovamente di mano il successo, andando su tutte le furie.

Derrick Jones Jr. nel post gara però ha spiegato di aver meritato la vittoria: “l’ultima schiacciata che ho fatto, saltando dalla linea del tiro libero, la faccio da quando andavo al liceo e meritava un 50, e mi hanno dato solo 48. Lui ha tirato giù la testa di Tacko quando ha schiacciato, perciò non potevano dargli 50 perché non era perfetto. Mi sarebbe stato bene se gli avessero dato 48, così avremmo potuto schiacciare di nuovo. Avevo altre schiacciate da fare: ho appena compiuto 23 anni, potrei andare avanti per giorni“.

