All-Star Game NBA – Damian Lillard fermato da un infortunio: la stella dei Blazers indica il suo sostituto

Nel corso della sfida contro i Memphis Grizzlies, Damian Lillard si è procurato un infortunio all’inguine che lo terrà fuori dall’All-Star Game. La guardia dei Blazers non parteciperà nemmeno alla Gara del tiro da 3 punti per evitare di peggiorare la sua condizioe.

Lillard ha spiegato la situazone, indicando anche il suo possibile sostituto: “l’All-Star Game è una cosa che aspetti sempre per divertirti. Ma la mia salute viene prima di tutto. Non penso abbia senso forzare solo per non perdere l’occasione. Ho già partecipato in passato e sono sicuro avrò ancora la possibilità di farlo. Ora voglio assicurarmi di essere in salute alla fine della pausa, arrivare riposato e avendo fatto tutto il possibile per guarire quando si tornerà a giocare. Spero che qualcuno che avrebbe meritato di essere lì ora avrà la possibilità di esserci. Uno come Devin Booker“.