L’All-Star Game NBA 2020 è stato un successo. Partita combattuta, nuova formula intrigante e capace di raccogliere cifre importanti da dare in beneficenza. Lo spettacolo poi non è mancato con una rimonta strepitosa firmata dal Team LeBron James per il 155 a 157 finale. Il punteggio finale è stato raggiunto grazie ad un tiro libero di Anthony Davis che nel post gara ha ironizzato dichiarando di aver comunicato ai propri compagni la volontà di sbagliare volontariamente il primo tiro libero per mettersi pressione. Chissà come l’avranno presa LeBron e gli altri!

ANTHONY DAVIS FOR THE WIN pic.twitter.com/R6a7HCwMQ4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 17, 2020

