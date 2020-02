Fra Giannis Antetokoumpo e James Harden non corre buon sangue. La lotta, testa a testa, per l’MVP della passata stagione ha lasciato più di qualche scoria. Era già palese viste le polemiche dopo la vittoria del titolo da parte del ‘Greek Freak’, ma anche a diversi mesi di distanza la situazione non sembra essere migliorata. Giannis Antetokounmpo ha lanciato una frecciatina nei confronti del rivale al momento di scegliere il suoi team per l’All-Star Game, dichiarando di voler “uno che passa palla” al posto della stella dei Rockets.

Conclusa la partita, persa dalla squadra del greco, Antetokounmpo ha svelato la strategia della sua squadra: attaccae l’anello debole, ovviamente James Harden. “Nel finale della partita il nostro obiettivo era attaccare Harden ad ogni possesso perché avevamo più possibilità di segnare contro di lui“, ha dichiarato la stella dei Bucks. Un piano che comunque non ha dato i suoi frutti.

