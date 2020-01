Alexander Zverev approda in semifinale agli Australian Open. E’ questa la prima notizia del giorno proveniente da Melbourne in campo maschile, in attesa che scendano in campo Nadal e Thiem in un incontro che si prospetta essere spettacolare. Il tennista tedesco ha vinto contro Wawrinka in 4 set, recuperando dopo il 6-1 iniziale che lasciava presagire un’altra disfatta da parte di Alexander.

Zverev però si è subito tirato sù e messo al lavoro, ricucendo la partita e portandola a casa in maniera abbastanza agevole. Il tweet post-gara del campione tedesco è emblematico: “semifinale finalmente“. Sì perchè i tornei dello Slam sono da sempre stati il tallone d’Achille di Zverev, incapace di far bene nei tornei 3 su 5. Il motivo della tenuta fisica sembrava essere un paradosso per un tennista con la sua fisicità, ma tant’è, Sasha non riusciva ad arrivare sino in fondo, almeno fino a questa mattina. Fatto fuori Wawrinka ha conquistato un posto nel gotha del tennis, un posto nelle semifinali degli Australian Open dove già ci sono fenomeni del calibro di Federer e Djokovic, in attesa del quarto big che verrà fuori dall’ultima sfida dei quarti di finale. Il tweet di Zverev sa tanto di sospiro di sollievo, per quello che era diventato un po’ un tarlo nella testa del tedesco. Adesso niente più freni per Sasha, il quale era stato retrocesso nella “classifica” dei giovani pronti a dare l’assalto ad uno Slam dietro a Medvedev, Tsitsipas e Thiem, ma in questo 2020 acquisendo fiducia in quel di Melbourne si è garantito per primo la possibilità di scalzare dal trono in Big 3. Ci riuscirà? Basta attendere qualche giorno ed avremo la risposta…

Semis finally😅😅😅 — Alexander Zverev (@AlexZverev) January 29, 2020

