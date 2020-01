Il momento tanto atteso dai tifosi rossoneri è arrivato: Zlatan Ibrahimovic è atterrato oggi, alle 11.30, all’aeroporto di Linate pronto e motivato per iniziare la sua nuova avventura al Milan.

Accolto da tanti tisofi milanisti e da Zvonimir Boban, Ibrahimovic si è spostato poi alla clinica La Madonnina per le tradizionali visite mediche, per poi spostarsi a Casa Milan per la firma del contratto in attesa della presentazione uffiicale di domani mattina.

Intanto, prima dell’atterraggio a Milano, Ibrahimovic ha postato un nuovo messaggio social: “no arroganza, ma fiducia”, ha scritto postando una foto di due piedi nudi.

“Sono felice? Molto“, le uniche parole di Ibrahimovic scendendo dalla macchina che lo ha portato alla Clinica La Madonnina.

