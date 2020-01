Zion Williamson è ufficialmente tornato… ad allenarsi. Per il recupero completo ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma New Orleans si è abituata ad aspettare. Lo sanno anche i ragazzini, ai quali la first pick del Draft 2019 è stato costretto più volte a rispondere negativamente in merito ad un suo ritorno in campo. Dopo il primo allenamento completo con i compagni post infortunio, Zion Williamson ha dichiarato: “è stato bello tornare in campo, fosse stato per me avrei già iniziato due settimane fa… ci sono i ragazzini a New Orleans che mi fermano e mi chiedono quando potrò tornare, ed io rispondo: non ancora, non ci siamo ma non ci vuole molto… non è stato facile dire loro di no“.

Valuta questo articolo