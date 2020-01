E’ terminato l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio rimediato ieri sera durante la partita tra Roma e Juventus. La società giallorossa ha diramato negli ultimi minuti un comunicato stampa ufficiale sull’operazione: “nella giornata odierna Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa“.

Nella nota del club non si fa riferimento a tempi di recupero ma, solitamente, per un intervento di questo genere è difficile recuperare in meno di 4 mesi.ù

“Operazione riuscita…Forza Roma sempre 💛❤️ Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare“, ha scritto intanto Zaniolo sui social.

