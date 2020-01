Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto, Jorge Lorenzo appariva ad un passo dalla firma con la Yamaha per ricoprire il ruolo di test rider. Una notizia diffusasi a macchia d’olio, che ha immediatamente esaltato i tifosi del maiorchino, felici di poter continuare ad ammirare il proprio idolo in pista.

Recentemente però, come riportato da Speedweek, sono emersi alcuni problemi che rischiano di far saltare l’affare, a causa della confusione che ancora regna nella testa di Lorenzo. L’ex Honda si sta godendo un periodo di riposo tra Bali, Dubai e altre località esotiche, dedicando poco tempo agli allenamenti personali. Le sue intenzioni non sono chiare, tornare a guidare una MotoGp rappresenta una sfida che il maiorchino non è convinto di accettare. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, toccherà a Lorenzo fare chiarezza dentro se stesso per poi prendere una decisione, che gli permetterebbe di definire il suo futuro prossimo.

