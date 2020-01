In occasione del terzo lunedì di gennaio, l’America festeggia il Martin Luther King Jr. Day, il giorno nel quale si celebra la figura di Martin Luther King Jr., famoso politico e attivista statunitense, leader della protesta non violenta in difesa dei diritti degli afroamericani. La figura di Martin Luther King, Premio Nobel per la pace nel 1964, è una fra le più importanti della storia americana e la WWE ha deciso di unirsi alle celebrazioni con uno splendido video tributo impreziosito dalla canzone ‘Preach’ di John Legend.

