Bret Hart ha dato una brutta notizia a tutti i suoi follower di Instagram: all’ex wrestler canadese è stato diagnosticato nuovamente il cancro. Dopo aver sconfitto un cancro alla prostata, ‘The Hitman’ dovrà operarsi per rimuovere un Carcinoma basocellulare dovuto alla troppa esposizione al sole.

Bret Hart ha scritto su Instagram: “obiettivo per il 2020 e per gli anni a seguire: mettersi più protezione solare! Presto mi sottoporrò ad un’operazione per rimuovere un Carcinoma basocellulare. Un’altra opportunità per ricordare a tutti di prendersi cura della propria salute e di farsi visitare“.

Valuta questo articolo