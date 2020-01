Il WTA di Brisbane perde una delle protagoniste più blasonate. Venus Williams ha infatti annunciato il proprio ritiro dal torneo australiano a causa di un problema fisico accusato in allenamento. La 39enne campionessa americana ha dichiarato: “purtroppo non potrò iniziare la mia stagione a Brisbane a causa di una battuta d’arresto inaspettata durante il mio allenamento. Non vedo l’ora di essere in Australia per il nuovo anno e vedrò tutti ad Adelaide“.

